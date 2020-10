Psg, che Florenzi! In gol anche oggi, il secondo consecutivo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Paris Saint-Germain cala il poker contro il Nimes, ma a fare notizia è il secondo gol consecutivo di Alessandro Florenzi. Il terzino raddoppia al 77′ con un colpo di testa che ribadisce in rete un pallone che già stava entrando. Mbappé aveva sbloccato il match al 32′. È lo stesso attaccante a fare il 3-0 con una doppietta all’83’, mentre Sarabia chiude i conti all’88’. Tu es très grand @Florenzi #NOPSG pic.twitter.com/LoU2LAYfeN — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 16, 2020 Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Paris Saint-Germain cala il poker contro il Nimes, ma a fare notizia è ilgoldi Alessandro Florenzi. Il terzino raddoppia al 77′ con un colpo di testa che ribadisce in rete un pallone che già stava entrando. Mbappé aveva sbloccato il match al 32′. È lo stesso attaccante a fare il 3-0 con una doppietta all’83’, mentre Sarabia chiude i conti all’88’. Tu es très grand @Florenzi #NOPSG pic.twitter.com/LoU2LAYfeN — Paris Saint-Germain (@PSG inside) October 16, 2020 Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

