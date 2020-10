Lazio, Inzaghi: “Ora nella mia testa c’è solo la Sampdoria, alla Champions penseremo dopo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) nella giornata di domani la Lazio tornerà in campo nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, nel match valevole per il quarto turno del campionato di Serie A. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, ha fatto il punto sulla situazione legata ai numerosi infortuni: “Abbiamo qualche defezione e giocatori che non sono al massimo. Resteranno a casa Lazzari, Immobile, Luiz Felipe, Lulic e Radu, mentre Fares, Caicedo, Marusic e Milikovic li valuterò domani. Ora la mia testa è sulla partita contro la Sampdoria, non sarà facile, alla Champions penseremo dopo. Valuteremo anche il valore di qualche giocatore, Parolo ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020)giornata di domani latornerà in campotrasferta di Marassi contro ladi Claudio Ranieri, nel match valevole per il quarto turno del campionato di Serie A. Il tecnico biancoceleste, Simone, nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, ha fatto il punto sulla situazione legata ai numerosi infortuni: “Abbiamo qualche defezione e giocatori che non sono al massimo. Resteranno a casa Lazzari, Immobile, Luiz Felipe, Lulic e Radu, mentre Fares, Caicedo, Marusic e Milikovic li valuterò domani. Ora la miaè sulla partita contro la, non sarà facile,dopo. Valuteremo anche il valore di qualche giocatore, Parolo ...

