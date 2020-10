Inveo | webinar su certificazioni e codici di condotta

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il 27 ottobre avrà luogo il ‘di. Lo stato dell’arte’. L’evento vedrà la partecipazione di esponenti di altissimo rilievo del panorama tecnico specialistico data protection, come Luca Bolognini, avvocato presidente dell’Istituto italiano Privacy, Rocco Panetta, avvocato, Rosario Imperiali, avvocato cultore della privacy e Riccardo Giannetti, scheme owner di.La discussione nazionale e internazionale sullediin ambito data protection è entrata definitivamente nel vivo. Gli strumenti volontari richiamati dal gdpr per dimostrare la conformità al testo, da elementi sfocati ancora in fase di ...

Adnkronos

La discussione nazionale e internazionale sulle certificazioni e codici di condotta in ambito data protection è entrata definitivamente nel vivo. Gli strumenti volontari richiamati dal gdpr per ...