Gossip News: Elisabetta Gregoraci e Pretelli ci riprovano, Stefano Bettarini a ruota libera (Di venerdì 16 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Elisabetta Gregoraci pronta a qualcosa di nuovo con Pratelli, dello sfogo di Stefano Bettarini, di Doc nelle tue mani e il grande successo e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Elisabetta Gregoraci: Sembrava che la showgirl volesse allontanare Pierpaolo, ma quando i due hanno potuto riabbracciarsi è successo qualcosa, tanto che Gregoraci, in confessionale ha dichiarato: “Non so come sfocerà, adesso è bello così. C’è questo friccicorio che mi rende più bella la permanenza qui dentro”. Come ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dipronta a qualcosa di nuovo con Pratelli, dello sfogo di, di Doc nelle tue mani e il grande successo e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Sembrava che la showgirl volesse allontanare Pierpaolo, ma quando i due hanno potuto riabbracciarsi è successo qualcosa, tanto che, in confessionale ha dichiarato: “Non so come sfocerà, adesso è bello così. C’è questo friccicorio che mi rende più bella la permanenza qui dentro”. Come ...

Antonio Zequila/ “Pronto a contattare Franceska Pepe! Morra? Non mi piace…”

Antonio Zequila si dice interessato a Franceska Pepe poi dice la sua sul caso Morra-Adua: "Massimiliano? Non mi piace la falsità" ...

