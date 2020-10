Fattura elettronica: tutte le novità di ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) In tema di Fattura elettronica, a seguito della situazione sanitaria dovuta all’emergenza epidemiologica per il coronavirus, e per tenere anche conto anche delle istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate nel mese di aprile scorso era intervenuta con un provvedimento direttoriale con il quale ha aggiornato le specifiche tecniche relative al tracciato xml della Fattura elettronica. La nuova versione delle specifiche tecniche sarà la 1.6.1, l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le date di fine validità per alcuni codici e la data di entrata in vigore di alcuni nuovi controlli. Le nuove specifiche tecniche, si possono usare per la predisposizione dei file xml già dallo scorso 1° ottobre ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 ottobre 2020) In tema di, a seguito della situazione sanitaria dovuta all’emergenza epidemiologica per il coronavirus, e per tenere anche conto anche delle istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate nel mese di aprile scorso era intervenuta con un provvedimento direttoriale con il quale ha aggiornato le specifiche tecniche relative al tracciato xml della. La nuova versione delle specifiche tecniche sarà la 1.6.1, l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le date di fine validità per alcuni codici e la data di entrata in vigore di alcuni nuovi controlli. Le nuove specifiche tecniche, si possono usare per la predisposizione dei file xml già dallo scorso 1°...

