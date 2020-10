Coronavirus, le imprese bocciano l’idea di un lockdown a Natale: “Meglio subito” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, Natale a rischio lockdown, le imprese: “Meglio subito” L’epidemia di Coronavirus in Italia avanza velocemente e molti hanno paventato la possibilità di un nuovo lockdown, magari a Natale: un’eventualità che il mondo delle imprese non intende nemmeno prendere in considerazione. Se proprio bisogna chiudere di nuovo, meglio farlo subito è il ragionamento dei commercianti, dal momento che una serrata durante le feste natalizie potrebbe arrivare a costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Quello di dicembre, infatti, è un mese chiave per l’economia italiana, già in grave difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e per via del ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020)a rischio, le: “Meglio subito” L’epidemia diin Italia avanza velocemente e molti hanno paventato la possibilità di un nuovo, magari a: un’eventualità che il mondo dellenon intende nemmeno prendere in considerazione. Se proprio bisogna chiudere di nuovo, meglio farlo subito è il ragionamento dei commercianti, dal momento che una serrata durante le feste natalizie potrebbe arrivare a costare fino a sedici miliardi di euro a settimana. Quello di dicembre, infatti, è un mese chiave per l’economia italiana, già in grave difficoltà a causa dell’emergenzae per via del ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus imprese Coronavirus, l'allarme delle imprese: "Meglio un lockdown adesso che a Natale". Per ogni settimana di chiusura 16 miliardi di perdite Liberoquotidiano.it Coronavirus, Federmeccanica: produzione -19,8% in 8 mesi

In Italia a seguito della pandemia da Coronavirus «il prodotto interno lordo nel 2020 ... evidenziano che il 39% delle imprese considera negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede una contrazione ...

Crollo turisti a Como:-50%

Nelle strutture ricettive della provincia di Como, l’estate ormai alle spalle è stata caratterizzata da un lieve incremento delle presenze di turisti italiani (+4,2% in luglio ...

