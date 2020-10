Valentino Rossi amarezza e rabbia | “Spero di guarire al più presto”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il grande ed amato pilota motociclisticoannuncia la propria positività al Covid-19, in un messaggio in cui filtra tutta lae l’(fonte foto: GettyImages)il famoso ed amato pilota motociclistico, attraverso Instagram, dà la notizia della propria positività al Coronavirus che scuote il pubblico: dal messaggio filtra tutta lae la comprensibiledel campione che spera “dial più presto”. Il coronavirus purtroppo a spaventare e a tenere sotto scacco l’Italia e tantissimi altri Paesi, con i numeri relativi al contagio che continua a crescere, creando ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - FBiasin : +++ Valentino #Rossi positivo +++ Il virus colpisce pure le leggende. - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Valentino Rossi positivo al coronavirus - infoitsport : Coronavirus, Valentino Rossi su Instagram: “Sono positivo al Covid” - infoitsport : Valentino Rossi positivo al Covid-19: l’annuncio sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Sky Sport

VALENTINO ROSSI POSITIVO: SONO TRISTE E ARRABBIATO 19:50 RIFORME, MAGI: DAL SI AL TAGLIO NULLA DI BUONO. ORA LAVORARE PER EQUILIBRIO ISTITUZIONALE 19:48 CAMERA, MACINA (M5S): GIUNTA AL LAVORO PER ...Valentino Rossi positivo al Covid-19. Il centauro di Tavuglia, 41 anni, è costretto a fermarsi come Federica Pellegrini. Il "Dottore" ha rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus con un post ...