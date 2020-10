Prende a calci un gatto e lo riduce in fin di vita sbattendolo contro un muro: gli amici pubblicano il video su TikTok, polemiche sui social (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ci sono parole per descrivere la crudeltà e la cattiveria del gesto compiuto mercoledì da un gruppo di ragazzini a Casoria, in provincia di Napoli. Uno di loro, giovanissimo, si è accanito, con una violenza inaudita e senza alcun valido motivo, contro un povero gatto che passava per strada, Prendendolo a calci e mandandolo a sbattere contro un muro, fino a ridurlo in fin di vita. Il tutto mentre il resto del gruppo riPrendeva la scena in un video e lo pubblicava su TikTok. Le immagini hanno scatenato un’ondata di indignazione oltre che molte critiche sui social, e sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non ci sono parole per descrivere la crudeltà e la cattiveria del gesto compiuto mercoledì da un gruppo di ragazzini a Casoria, in provincia di Napoli. Uno di loro, giovanissimo, si è accanito, con una violenza inaudita e senza alcun valido motivo,un poveroche passava per strada,ndolo ae mandandolo a sbattereun, fino a ridurlo in fin di. Il tutto mentre il resto del gruppo riva la scena in une lo pubblicava su. Le immagini hanno scatenato un’ondata di indignazione oltre che molte critiche sui, e sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio ...

