Polizia Penitenziaria: concorso per 976 Allievi Agenti

Scadenza presentazione delle domande: 12 novembre 2020. Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 976 Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 732 uomini e 244 donne. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso sono i seguenti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualita' morali e di condotta; efficienza fisica e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio etc. Il concorso si svolgerà secondo diverse fasi: una prova scritta d'esame; accertamento dell'efficienza fisica; accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a risposta multipla.

