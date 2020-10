Maltempo Toscana: tromba d’aria abbatte pali della luce e alberi in Maremma, oltre 50mm a Castelfranco di Sotto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un forte temporale si e’ abbattuto la notte scorsa in provincia di Grosseto, nella zona di Manciano. In particolare, rende noto il Comune Maremmano, una tromba d’aria ha colpito la zona di Pian di Palma nei pressi di Saturnia. E’ stata buttata giu’ una linea dell’Enel lasciando alcuni poderi senza energia elettrica. Sul posto sono al lavoro le squadre dell’Enel che stanno installando tre gruppi elettrogeni per il ripristino della corrente. Inoltre, sono stati abbattuti dal Maltempo i tralicci dell’elettricita’ e diversi alberi. Le forti piogge hanno già prodotto accumuli significativi nella regione: 54mm a Castelfranco di Sotto, 44mm a Pistoia, 42mm a Quarrata, 40mm a Orbetello, 38mm a Sambuca ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un forte temporale si e’ abbattuto la notte scorsa in provincia di Grosseto, nella zona di Manciano. In particolare, rende noto il Comuneno, unad’aria ha colpito la zona di Pian di Palma nei pressi di Saturnia. E’ stata buttata giu’ una linea dell’Enel lasciando alcuni poderi senza energia elettrica. Sul posto sono al lavoro le squadre dell’Enel che stanno installando tre gruppi elettrogeni per il ripristinocorrente. In, sono stati abbattuti dali tralicci dell’elettricita’ e diversi. Le forti piogge hanno già prodotto accumuli significativi nella regione: 54mm adi, 44mm a Pistoia, 42mm a Quarrata, 40mm a Orbetello, 38mm a Sambuca ...

