Lucia Caiazza, la morte della 52enne durante il lockdown non fu per un incidente stradale ma per le botte del compagno: arrestato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lucia Caiazza non è morta per le conseguenze di un incidente stradale, ma per i traumi dovuti ai calci e pugni del compagno. La 52enne è stata picchiata a morte ed è deceduta lo scorso 14 maggio all’ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dov’era arrivata due giorni prima in preda a forti dolori all’addome. La causa è stata una lacerazione traumatica della milza, dovuta alle percosse dell’uomo. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Casavatore hanno scoperto che la vera causa della lacerazione traumatica della milza, che ha ucciso la donna, sono state le lesioni mortali provocate dal compagno. Inizialmente il decesso venne messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)non è morta per le conseguenze di un, ma per i traumi dovuti ai calci e pugni del. Laè stata picchiata aed è deceduta lo scorso 14 maggio all’ospedale di Frattamaggiore (Napoli), dov’era arrivata due giorni prima in preda a forti dolori all’addome. La causa è stata una lacerazione traumaticamilza, dovuta alle percosse dell’uomo. Le indagini dei Carabinieristazione di Casavatore hanno scoperto che la vera causalacerazione traumaticamilza, che ha ucciso la donna, sono state le lesioni mortali provocate dal. Inizialmente il decesso venne messo in ...

