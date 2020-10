I cambiamenti climatici minacciano la sicurezza di edifici e infrastrutture in Europa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Anche gli edifici e le infrastrutture devono adattarsi al clima che cambia. Adeguarne gli standard di progettazione rappresenta uno strumento chiave per migliorare la resilienza del territorio europeo e per garantire la sicurezza delle costruzioni, che saranno sottoposte nel prossimo futuro ai cambiamenti attesi nelle variabili atmosferiche e ad una maggiore frequenza e intensità del verificarsi di eventi estremi. Nel 2017 il Joint Research Centre (JRC), il servizio scientifico interno della Commissione Europea, ha istituito lo scientific network on adaptation of structural design to climate change. Un network di esperti, di cui la Fondazione CMCC fa parte, dedicato a studiare come gli strumenti a disposizione della ricerca possano aiutare i decisori a tenere conto dei cambiamenti ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Anche glie ledevono adattarsi al clima che cambia. Adeguarne gli standard di progettazione rappresenta uno strumento chiave per migliorare la resilienza del territorio europeo e per garantire ladelle costruzioni, che saranno sottoposte nel prossimo futuro aiattesi nelle variabili atmosferiche e ad una maggiore frequenza e intensità del verificarsi di eventi estremi. Nel 2017 il Joint Research Centre (JRC), il servizio scientifico interno della Commissione Europea, ha istituito lo scientific network on adaptation of structural design to climate change. Un network di esperti, di cui la Fondazione CMCC fa parte, dedicato a studiare come gli strumenti a disposizione della ricerca possano aiutare i decisori a tenere conto dei...

GassmanGassmann : Ero in macchina in viaggio ed ho ascoltato tutto il dibattito odierno alla Camera ; devo dire che da quasi tutte le… - marcodimaio : Il rapporto UE/Africa, l’impatto dei cambiamenti climatici, le relazioni col Regno Unito post Brexit e ovviamente l… - VillaggioTecno : I cambiamenti climatici minacciano la sicurezza di edifici e infrastrutture in Europa - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Nel #EUCO del 15 e 16 ottobre i leader dell'Ue discuteranno anche della riduzione delle emissioni entro il 2030. Tuttav… - DanieleOppo : Che poi lo sponsor di quella roba sia il ricchissimo think tank libertarian AIER e i firmatari siano gli stessi che… -

Ultime Notizie dalla rete : cambiamenti climatici In frenata sui cambiamenti climatici. Tutte le misure dell'Italy Climate Report Formiche.net Maltempo, allarme Coldiretti: “Italia di nuovo sott’acqua”

Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni ...

Greenland riesce a trovare la tensione della sopravvivenza all'apocalisse

Da qualche anno siamo in una nuova fase di terrore per i cambiamenti climatici, quella in cui sappiamo che sono inevitabili, abbiamo superato il momento in cui potevamo arrestarli e adesso anche il ...

Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni ...Da qualche anno siamo in una nuova fase di terrore per i cambiamenti climatici, quella in cui sappiamo che sono inevitabili, abbiamo superato il momento in cui potevamo arrestarli e adesso anche il ...