Giulia De Lellis vittima di un’aggressione: l’influencer racconta cosa è successo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giulia De Lellis nelle sue ultime storie di Instagram racconta di aver subito un’aggressione e tranquillizza tutti i suoi follower assicurando di stare bene. La disavventura, avvenuta due settimane fa, ci tiene a precisare la De Lellis, non è andata come in molti hanno raccontato. L’influencer ha voluto fare chiarezza su alcune fake news che stanno circolando in rete, ripetendo più volte di non credere a tutto ciò che si legge. Ecco il suo racconto: Ho letto qualche articolo infelice, ogni tanto capita purtroppo, dicono di una brutta aggressione che ho subito e che le molte persone intorno a me invece di aiutarmi mi hanno scattato delle foto infelici. Allora di questa ... Leggi su trendit (Di giovedì 15 ottobre 2020)Denelle sue ultime storie di Instagramdi aver subito un’aggressione e tranquillizza tutti i suoi follower assicurando di stare bene. La disavventura, avvenuta due settimane fa, ci tiene a precisare la De, non è andata come in molti hannoto. L’influencer ha voluto fare chiarezza su alcune fake news che stanno circolando in rete, ripetendo più volte di non credere a tutto ciò che si legge. Ecco il suo racconto: Ho letto qualche articolo infelice, ogni tanto capita purtroppo, dicono di una brutta aggressione che ho subito e che le molte persone intorno a me invece di aiutarmi mi hanno scattato delle foto infelici. Allora di questa ...

