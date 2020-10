“Falla finita”. Massimo Boldi, brutto momento per il comico. Nessuna pietà dai fan per quello che ha fatto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Massimo Boldi è ufficialmente nella bufera. Il noto attore è stato criticato in passato per alcune sue considerazioni sulla pandemia da coronavirus e nelle ultime ore è intervenuto nuovamente sulla questione, scatenando una marea di polemiche. I follower non hanno proprio accettato quel suo modo di giudicare l’emergenza sanitaria e l’hanno attaccato senza alcuna pietà. Sul suo profilo Facebook si è lasciato andare ad un parere molto duro nei confronti dei giornali e della politica. A proposito del Covid-19 e della situazione creata dalla malattia, Boldi ha affermato: “In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello Stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)è ufficialmente nella bufera. Il noto attore è stato criticato in passato per alcune sue considerazioni sulla pandemia da coronavirus e nelle ultime ore è intervenuto nuovamente sulla questione, scatenando una marea di polemiche. I follower non hanno proprio accettato quel suo modo di giudicare l’emergenza sanitaria e l’hanno attaccato senza alcuna pietà. Sul suo profilo Facebook si è lasciato andare ad un parere molto duro nei confronti dei giornali e della politica. A proposito del Covid-19 e della situazione creata dalla malattia,ha affermato: “In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello Stato ...

talebano19681 : @matteosalvinimi Basta hai rotto...vai a mangiare ad una sagra e falla finita di stressare. - alpardu : RT @il_brigante07: @GiuseppeConteIT @RichbonesE Ma falla finita buffone. Siamo stati in casa 3 mesi rispettando le regole.11regioni a zero… - SensoDiNausea : RT @il_brigante07: @GiuseppeConteIT @RichbonesE Ma falla finita buffone. Siamo stati in casa 3 mesi rispettando le regole.11regioni a zero… - il_brigante07 : @GiuseppeConteIT @RichbonesE Ma falla finita buffone. Siamo stati in casa 3 mesi rispettando le regole.11regioni a… - cri16891759 : @antonellabarra6 @BeppeSala @repubblica ma falla finita. -