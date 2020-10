Coronavirus, Iss: 'Epidemia è entrata in una fase acuta' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo il monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss 'si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'Epidemia di Coronavirus, ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo il monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss 'si assiste a un'accelerazione nell'evoluzione dell'di, ormaiin unacon aumento progressivo ...

istsupsan : Al 12 ottobre nel mondo sono 1972 gli studi clinici registrati sul #covid19. 7?5? quelli in corso sui #vaccini ???,… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: 'Epidemia è entrata in una fase acuta' #coronavirusitalia - RaiNews : #coronavirus #covid19 appello dell'#Iss alla popolazione: rispettate le misure - ArturoDb72 : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus, il report dell'#Iss: l'epidemia è entrata in una fase acuta. Appello alla popolazione sul rispetto delle… - PaolaTacconi : RT @danieledann1: ?? #Coronavirus, il report dell'#Iss: l'epidemia è entrata in una fase acuta. Appello alla popolazione sul rispetto delle… -