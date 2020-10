Come e quando fare i buchi alle orecchie ai bambini (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un tempo era un’usanza comune quella di perforare i lobi delle orecchie delle bambine, durante i loro primi giorni di vita. Il foro veniva praticato sfruttando un oggetto dalla forma di una pistola, che tramite una punta, praticava la perforazione, senza generare dolori particolari e teoricamente senza comportare alcuna conseguenza negativa. Tuttavia c’è da considerare il fatto che, nonostante sia una ferita veramente minuscola, in una bambina di quell’età potrebbe causare dei fastidi o infettarsi, provocando anche dei dolori più acuti. Per tale motivo è consigliabile che la pratica venga effettuata quando la bambina è già più grande, e non rischia di compromettere il risanamento della ferita, andando continuamente a toccare il lobo dell’orecchio o l’orecchino. credit: ... Leggi su virali.video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un tempo era un’usanza comune quella di perforare i lobi delledelle bambine, durante i loro primi giorni di vita. Il foro veniva praticato sfruttando un oggetto dalla forma di una pistola, che tramite una punta, praticava la perforazione, senza generare dolori particolari e teoricamente senza comportare alcuna conseguenza negativa. Tuttavia c’è da considerare il fatto che, nonostante sia una ferita veramente minuscola, in una bambina di quell’età potrebbe causare dei fastidi o infettarsi, provocando anche dei dolori più acuti. Per tale motivo è consigliabile che la pratica venga effettuatala bambina è già più grande, e non rischia di compromettere il risanamento della ferita, andando continuamente a toccare il lobo dell’orecchio o l’orecchino. credit: ...

c_appendino : Ci tenevo a ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dimostrato. Come ho detto oggi, quando Amministri una Cit… - RaiNews : Quando alcuni pescatori hanno assistito alla scena di gatti che si cibavano delle carcasse di propri simili, è stat… - stanzaselvaggia : Il disagio femminile nel chiudere le labbra come una vecchietta sdentata quando ci infiliamo la mascherina col ross… - LoveuAlwaysLiam : RT @yleniaindenial: 'vorrei prendermi una vacanza da me stesso' io letteralmente come Tommaso Zorzi quando sono in mental breakdown #GFVIP - Rita89749205 : RT @Poesiaitalia: Conosco sei uomini onesti che mi hanno insegnato tutto quel che so; i loro nomi sono cosa, perché, quando, dove, come e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come quando Ecco come, quando, e perché si deve fare la vaccinazione antitetanica Proiezioni di Borsa Massimiliano Ossini: «Sono uscito dal Covid, ho avuto paura. I negazionisti? Come chi diceva che la Terra era piatta»

Il conduttore di Rai1 racconta la malattia dopo essersi allontanato dalla scena per qualche settimana. «Il contagio? Non ho idea. Ho lavorato solo al Cortina Summerparty» ...

Speranza non è il rapper di strada che vi aspettate

Ha spacciato, ma ha capito che è «roba da bambino viziato che non ha voglia di fare un cazzo». Mezzo italiano e mezzo francese, fa il rapper e il muratore. 'L'ultimo a morire' è il diario della sua di ...

Il conduttore di Rai1 racconta la malattia dopo essersi allontanato dalla scena per qualche settimana. «Il contagio? Non ho idea. Ho lavorato solo al Cortina Summerparty» ...Ha spacciato, ma ha capito che è «roba da bambino viziato che non ha voglia di fare un cazzo». Mezzo italiano e mezzo francese, fa il rapper e il muratore. 'L'ultimo a morire' è il diario della sua di ...