Classifica Giro d’Italia 2020 | dodicesima tappa | Almeida resta in rosa | distacchi invariati Pozzovivo a 57” | Nibali a 1’01”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Joaosi è confermato in magliaal termine delladeld’Italia, una frazione particolarmente mossa di 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico. Il tracciato che ripercorreva quello della Nove Colli era particolarmente esigente con circa 4000 metri di dislivello, la pioggia si è abbattuta copiosamente sull’Emilia-Romagna, la NTT di Domenicoha cercato di fare corsa dura e ha ridotto il gruppo dei migliori a una ventina di componenti, ma non è bastato per fare la differenza tra i grandi favoriti per il successo finale, giunti tutti insieme al traguardo. Il portoghesein testa allagenerale e continua a sognare in grande. Il capitano della ...