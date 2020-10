Ceferin, presidente Uefa: “Dal 2024 possibili Final Four in Champions League” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza Covid ha rivoluzionato il calcio. L’abbiamo visto nell’ultima edizione della Champions League, con le Final Eight. Un’opzione simile sarebbe possibile anche in futuro. L’ha spiegato Aleksandr Ceferin, presidente Uefa, in un’intervista a Movistar: «Una fase Finale a otto è complicata per il calendario. Ma una “Final Four'” una settimana di calcio, sarebbe un grande evento che potrebbe svolgersi solo nelle grandi città. Credo sia un’opzione attuabile dal 2024. Gli Europei? Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma siamo assolutamente sicuri che Euro 2020 si terrà. Il format resta invariato, con le 12 sedi, ma in caso di emergenza si ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza Covid ha rivoluzionato il calcio. L’abbiamo visto nell’ultima edizione dellaLeague, con leEight. Un’opzione simile sarebbe possibile anche in futuro. L’ha spiegato Aleksandr, in un’intervista a Movistar: «Una fasee a otto è complicata per il calendario. Ma una “'” una settimana di calcio, sarebbe un grande evento che potrebbe svolgersi solo nelle grandi città. Credo sia un’opzione attuabile dal. Gli Europei? Siamo sempre preoccupati per la situazione sanitaria, ma siamo assolutamente sicuri che Euro 2020 si terrà. Il format resta invariato, con le 12 sedi, ma in caso di emergenza si ...

