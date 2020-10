Casoria: dà un calcio a un gatto per strada, poi pubblica il video su TikTok (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inevitabili e doverose le polemiche sui social per un video che mostra una violenza inaudita contro un povero indifeso animale. Siamo a Casoria, in provincia di Napoli. In un filmato si vede un ragazzino, in compagnia di alcuni amici (uno dei quali riprende la scena), mentre dà un calcio a un gatto che stava passeggiando sul marciapiede. Il felino ha fatto un impressionante volo, urtando poi contro un muro, prima di stramazzare al suolo. Il video è stato poi pubblicato su TikTok, social molto utilizzato soprattutto dai giovanissimi, provocando forte indignazione e rabbia. Il gatto è al momento in fin di vita. Intanto è caccia all’autore dello sconsiderato gesto, così come si stanno cercando gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Inevitabili e doverose le polemiche sui social per unche mostra una violenza inaudita contro un povero indifeso animale. Siamo a, in provincia di Napoli. In un filmato si vede un ragazzino, in compagnia di alcuni amici (uno dei quali riprende la scena), mentre dà una unche stava passeggiando sul marciapiede. Il felino ha fatto un impressionante volo, urtando poi contro un muro, prima di stramazzare al suolo. Ilè stato poito su, social molto utilizzato soprattutto dai giovanissimi, provocando forte indignazione e rabbia. Ilè al momento in fin di vita. Intanto è caccia all’autore dello sconsiderato gesto, così come si stanno cercando gli ...

