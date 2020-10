Pd Cinque Stelle | prove di dialogo | per adesso personale dei vertici

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Roma come a Trapani, PD eprovano a cercare un’intesa dopo anni di scontri, a volte anche personali, nel capoluogo soprattutto, da far apparire incredibile che possa esserci stato un incontro tra questi due partiti o movimento, nel caso dei. Eppure Domenico Venuti, segretario provinciale del Pd ed il sen.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Linkiesta : Rimasto senza volti nuovi e idee, il Movimento Cinque Stelle non ha più nulla da proporre mentre a livello nazional… - mariamacina: Campioni del mondo Cinque stelle 46 sindaci eletti, nessuno confermato.

Dopo i 100 miliardi investiti con i tre decreti per fronteggiare la crisi Covid, dobbiamo continuare a sostenere la nostra economia", affermano i portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione ...Di Battista rilancia i punti cardine della storia pentastellata. Il M5S tornerà ai tempi del "Vaffa" o rinnegherà se stesso per tenersi le poltrone?