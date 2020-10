NBA 2K21 per PS5 e la stanchezza del giocatore che verrà 'trasmessa' grazie al DualSense (Di mercoledì 14 ottobre 2020) NBA 2K21 è stato costruito da zero per PlayStation 5 e il suo trailer lo ha dimostrato. Ciò significa nuove meccaniche e funzionalità e il direttore del gameplay Mike Wang ha parlato del nuovo titolo su PlayStation Blog. Il post entra proprio nel dettaglio, discutendo di miglioramenti alla tecnologia di collisione del corpo, blocco e movimento del giocatore.Forse la notizia più interessante, tuttavia, è il modo in cui il titolo sta sfruttando il nuovo controller DualSense di Sony: "Abbiamo scelto i grilletti adattivi per trasmettere il senso di energia/fatica" si legge nel post. "Mentre vi muovete in campo, sentirete sempre più resistenza sul grilletto di sprint man mano che l'energia dell'atleta si esaurisce. Ci sarà resistenza adattativa anche quando si gioca in posizione centrale ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) NBAè stato costruito da zero per PlayStation 5 e il suo trailer lo ha dimostrato. Ciò significa nuove meccaniche e funzionalità e il direttore del gameplay Mike Wang ha parlato del nuovo titolo su PlayStation Blog. Il post entra proprio nel dettaglio, discutendo di miglioramenti alla tecnologia di collisione del corpo, blocco e movimento del.Forse la notizia più interessante, tuttavia, è il modo in cui il titolo sta sfruttando il nuovo controllerdi Sony: "Abbiamo scelto i grilletti adattivi per trasmettere il senso di energia/fatica" si legge nel post. "Mentre vi muovete in campo, sentirete sempre più resistenza sul grilletto di sprint man mano che l'energia dell'atleta si esaurisce. Ci sarà resistenza adattativa anche quando si gioca in posizione centrale ...

