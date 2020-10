Morgan su tutte le furie, il cantante scatena la polemica in diretta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Morgan su tutte le furie, il cantante torna grande protagonista con la polemica scatenata in onda nel nuovo programma di Enrico Papi. Di cosa si tratta? Morgan (fonte gettyimages)E’ successo tutto nella puntata di ieri sera del nuovo programma di Enrico Papi che da qualche tempo va in onda su Tv8, protagonista è stata l’asta musicale, ovvero il gioco finale in cui si sono trovati a confronto il cantante e Elettra Lamborghini. Ad essere protagonista dello scivolone è stato proprio l’ex marito di Asia Argento che ha sbagliato il titolo di una canzone di Fabrizio De Andrè, errore che se accettato in un primo momento ha suscitato la forte polemica subito dopo. Per chi non lo sapesse a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sule, iltorna grande protagonista con lata in onda nel nuovo programma di Enrico Papi. Di cosa si tratta?(fonte gettyimages)E’ successo tutto nella puntata di ieri sera del nuovo programma di Enrico Papi che da qualche tempo va in onda su Tv8, protagonista è stata l’asta musicale, ovvero il gioco finale in cui si sono trovati a confronto ile Elettra Lamborghini. Ad essere protagonista dello scivolone è stato proprio l’ex marito di Asia Argento che ha sbagliato il titolo di una canzone di Fabrizio De Andrè, errore che se accettato in un primo momento ha suscitato la fortesubito dopo. Per chi non lo sapesse a ...

Gian26480297 : @CristinaGrandi6 Se hai Netflix puoi guardare qsta..... Dexter Morgan.... poliziotto della scientifica che elimina… - Alessia28585225 : #Malgioglio è autore di canzoni meravigliose interpretate da grandi nomi della musica italiana. Si è reinventato ne… - Lovatoismylife9 : Morgan devi dire il titolo se no siamo tutti bravi a canticchiarla! È questo il gioco e non arrivi tu a cambiare le… - simbaissad : MA ELETTRA HA VINTO TUTTE LE PUNTATE PERCHÉ SE PERDE QUESTA IL TITOLO DEL PROGRAMMA VA A MORGAN? AOOOOOO #namethattune - DiDuffHoilNome : Morgan che chiama il jolly quando in realtà le indovina tutte da solo #namethattune -