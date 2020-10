Le linee guida sulle reti ad altissima velocità sono uno scempio. Ma forse c’è un motivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa il Berec, l’associazione dei regolatori europei, ha approvato le linee guida sulle reti Vhcn (Very High Capacity Network), ossia le reti ad altissima velocità che dovrebbero accompagnare gli Stati Membri verso la diffusione generalizzata di accessi a casa a 100 Mbps e la disponibilità di accessi fino a 1 Gbps in luoghi selezionati, come le scuole, gli ospedali e i punti ad alta frequentazione. Presentate in bozza a marzo scorso, forse anche a causa dell’emergenza pandemica, sono passate quasi inosservate nonostante che il loro impatto sugli investimenti nelle reti europee possa rivelarsi non solo rilevante ma persino distorsivo della concorrenza e delle graduatorie fra Paesi benedette da quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Pochi giorni fa il Berec, l’associazione dei regolatori europei, ha approvato leVhcn (Very High Capacity Network), ossia leadvelocità che dovrebbero accompagnare gli Stati Membri verso la diffusione generalizzata di accessi a casa a 100 Mbps e la disponibilità di accessi fino a 1 Gbps in luoghi selezionati, come le scuole, gli ospedali e i punti ad alta frequentazione. Presentate in bozza a marzo scorso,anche a causa dell’emergenza pandemica,passate quasi inosservate nonostante che il loro impatto sugli investimenti nelleeuropee possa rivelarsi non solo rilevante ma persino distorsivo della concorrenza e delle graduatorie fra Paesi benedette da quello ...

amendolaenzo : Con il voto del Parlamento di oggi l’Italia è più forte. Il via libera sulle linee guida del #NextGenerationEU non… - Linkiesta : ++ Niente Recovery Fund fino alla prossima estate ++ - AlbertoBagnai : In Commissione 5a e 14a riunite si discute la Relazione sulle Linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilien… - ROSARIOTROISE1 : @vitaindiretta @VittorioSgarbi forse il critico contestatore ha letto solo le prime righe di un decreto importante… - Superchef800 : @vivere_svizzera @Andyesti Il bello è che in 2 post sei riuscito a dire tutto e il contrario di tutto, forse ti sei… -

Ultime Notizie dalla rete : linee guida Definite le linee guida per il trattamento dei casi sospetti nei bambini varesenews.it Luna park, per centinaia di imprese e migliaia di lavoratori la festa non è più iniziata

Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di ...

Ruanda: approvata produzione ed esportazione di cannabis ad uso medico

Lo ha annunciato in diretta televisiva il ministro della Salute, Daniel Ngamije, spiegando che i deputati hanno approvato “linee guida sulla coltivazione, lavorazione ed esportazione di colture ...

Le amministrazioni comunali stanno continuando ad annullare diverse centinaia di tradizionali luna park autunnali nonostante il rispetto delle specifiche linee guida governative e dei piani di ...Lo ha annunciato in diretta televisiva il ministro della Salute, Daniel Ngamije, spiegando che i deputati hanno approvato “linee guida sulla coltivazione, lavorazione ed esportazione di colture ...