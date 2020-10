La sfida della pandemia può tornare a renderci visibili gli uni agli altri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel secondo novecento ci eravamo abituati ad associare all’invisibilità sociale un insieme di fenomeni che rimandavano a condizioni di marginalità ed esclusione, a contesti connotati da arretratezza o ritardo rispetto a un ampio processo di sviluppo tutto sommato inclusivo. OGGI L’INvisibiliTÀ riguarda invece il corpo centrale della società, come una nebbia che si estende dai margini della città per arrivare al centro, a sua volta diventato convenientemente invisibile; sollevato, potremmo dire, al di sopra dell’indistinto sociale, illuminato e talvolta accecato … Continua L'articolo La sfida della pandemia può tornare a renderci visibili gli uni ... Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel secondo novecento ci eravamo abituati ad associare all’intà sociale un insieme di fenomeni che rimandavano a condizioni di marginalità ed esclusione, a contesti connotati da arretratezza o ritardo rispetto a un ampio processo di sviluppo tutto sommato inclusivo. OGGI L’INTÀ riguarda invece il corpo centralesocietà, come una nebbia che si estende dai marginicittà per arrivare al centro, a sua volta diventato convenientemente invisibile; sollevato, potremmo dire, al di sopra dell’indistinto sociale, illuminato e talvolta accecato … Continua L'articolo Lapuògli uni ...

Ultime Notizie dalla rete : sfida della Gioiosa Jonica e Unesco accettano la sfida della solidarietà e inclusione Il Reggino Dallo scoglio alla tavola, il fiore salato dai mille benefici. Anche antivirali

Un tempo la sfida, supportata da conoscenze solo apparentemente meno ... stimola delicatamente le vie urinarie, favorendo l’eliminazione della renella e dell’acido urico. Una preparazione adatta ...

Nations League: il Portogallo vince anche senza Ronaldo, Lukaku trascina il Belgio

LEAGUE A GRUPPO 1 Polonia-Bosnia ed Erzegovina 3-0 Nel segno di Lewandowski e non poteva essere altrimenti la sfida tra la Polonia e la Bosnia ... quella che per tutti era considerata la rivincita ...

