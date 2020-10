Il Covid è diventato una farsa. Così la Meloni fa a pezzi i dpcm di Conte

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Il risultato è che noi finiamo per trasformare anche il mostro delin unagrottesca, perché manca la credibilità e questa è la ragione per la quale noi, oggi più di ieri, e spero tutto il centrodestra, intendiamo batterci con forza, contro questi provvedimenti ridicoli in Parlamento e fuori: nelle piazze, sotto i ministeri e tra le gente, perchè la storia sappia che non siamo stati conniventi con queste idiozie». Così Giorgiaha concluso il suo intervento alla Camera. Qualche domanda al Governo sui controsensi dei #. Hanno perso ogni forma di credibilità. pic.twitter.com/Q7Q4H8ml9D — Giorgiaن (@Giorgia) October 14, 2020 «Con il ...