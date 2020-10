Dark Souls non è abbastanza punitivo? Immaginate di venir inondati di sangue ogni volta che venite colpiti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la serie idee assurde e individui ancora più strani che decidono di realizzarle, eccoci alle prese con la bislacca impresa dello YouTuber Big Secret, un'idea che diventa realtà con una domanda e che viene presentata con una riflessione davvero "convincente"."Allora, ho avuto la miglior idea di tutti i tempi. Stavo pensando: e se costruissi qualcosa che mi spruzza in faccia sangue finto ogni volta che vengo colpito in Dark Souls. Mi sembra un'idea geniale".Spoiler: non lo è. Ma ovviamente per una strana concezione di intrattenimento si fa questo e altro e quanto meno bisogna ammettere che la "macchina" inventata per il video, per quanto non perfetta, sia piuttosto ingegnosa. La macchina in questione è tra l'altro dotata di due modalità: l'easy mode spruzza ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la serie idee assurde e individui ancora più strani che decidono di realizzarle, eccoci alle prese con la bislacca impresa dello YouTuber Big Secret, un'idea che diventa realtà con una domanda e che viene presentata con una riflessione davvero "convincente"."Allora, ho avuto la miglior idea di tutti i tempi. Stavo pensando: e se costruissi qualcosa che mi spruzza in facciafintoche vengo colpito in. Mi sembra un'idea geniale".Spoiler: non lo è. Ma ovviamente per una strana concezione di intrattenimento si fa questo e altro e quanto meno bisogna ammettere che la "macchina" inventata per il video, per quanto non perfetta, sia piuttosto ingegnosa. La macchina in questione è tra l'altro dotata di due modalità: l'easy mode spruzza ...

