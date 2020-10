Crotone, il “Davide” pronto a fermare (nuovamente) il “Golia” bianconero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sarà un fine settimana di fuoco per il Crotone, che sabato 17 alle 20:45 ospiterà i campioni d’Italia della Juventus. Sono tre i precedenti allo Scida, tra cui uno in Serie B, con due vittorie per i bianconeri ed un pareggio nel 2018, con il famoso gol in rovesciata di Simy. Tra le fila dei bianconeri sarà assente Cristiano Ronaldo, risultato positivo nelle scorse ore al Covid-19. Questo non renderà certo la gara di sabato meno pericolosa, come ha affermato il presidente Gianni Vrenna a tuttojuve.com: “La Juventus è una corazzata, non ha solo giocatori del calibro di Ronaldo, ma anche tanti altri campioni come Dybala. Potrà sembrare strano, ma mi auguro che i ragazzi ripetano la partita vista col Sassuolo. Il 4-1 è bugiardo, può dare l’impressione di una squadra allo sbando. Ma non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sarà un fine settimana di fuoco per il, che sabato 17 alle 20:45 ospiterà i campioni d’Italia della Juventus. Sono tre i precedenti allo Scida, tra cui uno in Serie B, con due vittorie per i bianconeri ed un pareggio nel 2018, con il famoso gol in rovesciata di Simy. Tra le fila dei bianconeri sarà assente Cristiano Ronaldo, risultato positivo nelle scorse ore al Covid-19. Questo non renderà certo la gara di sabato meno pericolosa, come ha affermato il presidente Gianni Vrenna a tuttojuve.com: “La Juventus è una corazzata, non ha solo giocatori del calibro di Ronaldo, ma anche tanti altri campioni come Dybala. Potrà sembrare strano, ma mi auguro che i ragazzi ripetano la partita vista col Sassuolo. Il 4-1 è bugiardo, può dare l’impressione di una squadra allo sbando. Ma non è ...

davide_digiorgi : La pausa #Nazionali è stata una sciagura per tutti Tranne per chi è stato due settimane chiuso in ritiro (su decisi… - davide_procopio : @Gobba_84 Nooo daiiii????il Crotone... cn ttt il rispetto se abbiamo paura è meglio nn giocare più ???????? - j_giamp84 : @BissolinoPaolo @davide_procopio Morata,kulu chiesa con crotone e dinamo kiev potrebbe bastare. Sti bastardi l hann… - davide_turrini : ma ora la #Juventus partirà per #Crotone? - corra_davide : RT @Gazzetta_it: #Sassuolo primo per un giorno! #Berardi, #Caputo e #Locatelli piegano il #Crotone 4-1 #SassuoloCrotone -