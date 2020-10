Cosa cambia nell'iPhone 12 rispetto ai modelli 11 e X (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’arrivo dei nuovi iPhone 12 segna un traguardo importante nella strategia Apple perché ritaglia degli spazi ben precisi per ognuno dei 4 smartphone. C’è chi cerca l’esperienza iPhone in un formato piccolo e leggero (iPhone 12 Mini), chi vuole il classicissimo form factor degli inizi pur godendo di un display a tutto schermo (iPhone 12), chi cerca il meglio delle prestazioni (iPhone 12 Pro) e chi vuole uno schermo extralarge per godersi foto e video in tutta comodità (iPhone 12 Max). Ognuno dei 4 modelli ha un pubblico di riferimento, sebbene Apple non sia riuscita a scendere sotto lo scalino di prezzo di 839 euro di partenza: anzi, visto che il modello Mini costa quanto iPhone 11, di fatto il ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’arrivo dei nuovi12 segna un traguardo importantea strategia Apple perché ritaglia degli spazi ben precisi per ognuno dei 4 smartphone. C’è chi cerca l’esperienzain un formato piccolo e leggero (12 Mini), chi vuole il classicissimo form factor degli inizi pur godendo di un display a tutto schermo (12), chi cerca il meglio delle prestazioni (12 Pro) e chi vuole uno schermo extralarge per godersi foto e video in tutta comodità (12 Max). Ognuno dei 4ha un pubblico di riferimento, sebbene Apple non sia riuscita a scendere sotto lo scalino di prezzo di 839 euro di partenza: anzi, visto che il modello Mini costa quanto11, di fatto il ...

