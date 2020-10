Coronavirus in Toscana: due morti a Pisa (età media 81 anni), oggi 14 ottobre. E 575 nuovi contagi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 275 (13 in più rispetto a ieri, più 5%), 46 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%) Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidsono complessivamente 275 (13 in più rispetto a ieri, più 5%), 46 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%)

