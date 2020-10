Altri 3 positivi al coronavirus nella Juventus: contagiato McKennie, un giocatore dell’Under 23 e un membro dello staff (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si allarga il gruppo dei calciatori positivi al coronavirus all’interno dello spogliatoio della Juventus. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, Weston McKennie è risultato contagiato dal Covid-19, come comunicato dalla società bianconera: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del giocatore Weston McKennie – si legge nella nota – In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si allarga il gruppo dei calciatorialall’internospogliatoio della. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, Westonè risultatodal Covid-19, come comunicato dalla società bianconera: “Nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid-19 delWeston– si leggenota – In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Altri positivi Monza, altri 4 positivi al Covid-19: sono 7 i giocatori in totale Goal.com Nel primo semestre Md cresce del 16%

nella prima parte dell’anno sono state inaugurate 10 filiali dirette e 7 di affiliati ed entro la fine dell’anno verranno aperti altri 15 punti vendita. «Chiudere i primi sei mesi di un anno così ...

Covid: 339 nuovi casi e quattro morti in Emilia-Romagna

E continuano a crescere in maniera consistente anche i ricoverati: sono 35 quelli in terapia intensiva, 4 in più di ieri e 60 in più negli altri reparti Covid, per un totale di 383. Dei nuovi positivi ...

