7 Paesi firmano l'Accordo Artemis ma la Russia non parteciperà al Gateway (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre otto Paesi hanno sottoscritto l'Accordo Artemis, la Russia ha annunciato che non parteciperà al Gateway lunare. Una decisione che potrebbe dare il via ad una nuova "guerra fredda spaziale" se non sarà gestita con intelligente diplomazia. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre ottohanno sottoscritto l', laha annunciato che non; allunare. Una decisione che potrebbe dare il via ad una nuova "guerra fredda spaziale" se non sarà gestita con intelligente diplomazia.

Bkerké (Agenzia Fides) – Le trattative iniziate tra emissari libanesi e israeliani per definire i confini marittimi tra Libano e Israele non possono essere interpretati come l’inizio della ...

Russia-Italia: firmato protocollo su svolgimento 18ma riunione Circeif nel 2021

Mosca, 14 ott 11:40 - (Agenzia Nova) - Italia e Russia hanno concordato di svolgere la 18ma riunione del Consiglio di cooperazione economica italo-russa nel nostro paese nel 2021 ... protocollo oggi a ...

