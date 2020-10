' Zaide' | l' opera incompiuta di Mozart va in scena al Teatro dell' Opera di Roma e su Rai Radio 3

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il e il , la programmazione deldi, prosegue con la terza produzione pensata in chiave anti-covid . Domenica 18 ottobre, per la prima volta alCostanzi, va in...

OperaRoma : Alcuni momenti della conferenza stampa di #Zaide di #Mozart con il testo aggiunto di #ItaloCalvino, che debutta al… - lelenovecento : RT @OperaRoma: #Zaide di Mozart con il testo aggiunto di #ItaloCalvino, debutta al Teatro Costanzi il prossimo 18 ottobre con la direzione… - kospeti : RT @OperaRoma: #Zaide di Mozart con il testo aggiunto di #ItaloCalvino, debutta al Teatro Costanzi il prossimo 18 ottobre con la direzione… - OperaRoma : #Zaide di Mozart con il testo aggiunto di #ItaloCalvino, debutta al Teatro Costanzi il prossimo 18 ottobre con la d… - DJFunkyGrrL : RT @OperaRoma: #Zaide di Mozart con il testo aggiunto di #ItaloCalvino, debutta al Teatro Costanzi il prossimo 18 ottobre con la direzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaide opera

Il Messaggero

Domenica 18 ottobre, per la prima volta al Teatro Costanzi, va in scena Zaide di Mozart, in un nuovo allestimento firmato da Graham Vick. Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera il suo ...Ha dato prove di cattiveria assoluta nei panni di Tano Cariddi nella serie cult televisiva ' La Piovra ' , ma, 'fare l'attore in uno spettacolo musicale, accanto a cantanti e mimi, in un capolavoro di ...