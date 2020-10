Tragedia in autostrada, schianto tra auto e moto: un morto ed un ferito (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella mattinata di oggi, un uomo di 54 anni è morto in un incidente in moto avvenuto lungo l’autostrada A4 nel tratto tra Bergamo e l’uscita per Seriate. Ennesima Tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina un uomo di 54 anni, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto in un incidente consumatosi … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella mattinata di oggi, un uomo di 54 anni èin un incidente inavvenuto lungo l’A4 nel tratto tra Bergamo e l’uscita per Seriate. Ennesimasulle strade del nostro Paese. Questa mattina un uomo di 54 anni, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto in un incidente consumatosi … L'articolo proviene da YesLife.it.

fontanabuona : Tragedia in autostrada, muore 32enne residente a Chiavari - lucainge_tweet : Tragedia in autostrada, muore 32enne residente a Chiavari - tigullio_tweet : Tragedia in autostrada, muore 32enne residente a Chiavari - cronacacaserta : Violento incidente in autostrada: camionista eroe evita una tragedia. FOTO - radioaldebaran : Tragedia in autostrada, muore 32enne residente a #Chiavari - #Cronaca #PrimaPagina - -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia autostrada Imperia, tragedia in autostrada: finisce con l'auto contro furgone dei lavori e muore Telenord Incendi, speculazioni e crisi climatica: cronache dall’Argentina che brucia

Dopo Rosario, la regione di Entre Ríos e del delta del Paraná, gli incendi colpiscono Córdoba. Al momento si stima che la superficie bruciata raggiunga i 100.000 ettari – un’area grande quanto la citt ...

Dov’è finita la statalizzazione di Autostrade per l’Italia?

Dov’è finita la statalizzazione di Autostrade per l’Italia? Come per Alitalia e Ilva: lo Stato imprenditore convince poco ...

Dopo Rosario, la regione di Entre Ríos e del delta del Paraná, gli incendi colpiscono Córdoba. Al momento si stima che la superficie bruciata raggiunga i 100.000 ettari – un’area grande quanto la citt ...Dov’è finita la statalizzazione di Autostrade per l’Italia? Come per Alitalia e Ilva: lo Stato imprenditore convince poco ...