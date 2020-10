The Batman: Zoe Kravitz è Selina Kyle sul set di Liverpool (Di martedì 13 ottobre 2020) I POST-SOCIAL Father and daughter?!?! #TheBatman Zoe Kravitz as Selina Kyle and John Turturro as Carmine Falcone on set today in Liverpool. pic.twitter.com/dkd6U5Bdj5 - ~ The Battinson Cave ~, @... Leggi su universalmovies (Di martedì 13 ottobre 2020) I POST-SOCIAL Father and daughter?!?! #TheZoeasand John Turturro as Carmine Falcone on set today in. pic.twitter.com/dkd6U5Bdj5 - ~ The Battinson Cave ~, @...

thejbx : RT @TheBatmanBRA: Nova foto do John Turturro no set de The Batman como Carmine Falcone. #TheBatman - IOdonna : «The Batman» non ha pace: slitta al 2022 l’uscita nelle sale del film con Robert Pattinson - RedCapes_it : The Batman – Ecco le prime immagini di Selina Kyle, Carmine Falcone e Oswald Cobblepot dal set… - luccassouto10 : RT @thiagoromariz: battinson e mulher-gato The Batman ?? - _lucascassio : RT @thiagoromariz: battinson e mulher-gato The Batman ?? -