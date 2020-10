Patrizia De Blanck, confessione choc al GF Vip: “Ho perso un figlio” (Di martedì 13 ottobre 2020) Patrizia De Blanck si è aperta come non mai al Grande Fratello Vip, raccontando di aver subito il trauma della perdita di un figlio. Patrizia De Blanck è sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che grazie ai suoi discorsi, … L'articolo Patrizia De Blanck, confessione choc al GF Vip: “Ho perso un figlio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 ottobre 2020)Desi è aperta come non mai al Grande Fratello Vip, raccontando di aver subito il trauma della perdita di un figlio.Deè sicuramente uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che grazie ai suoi discorsi, … L'articoloDeal GF Vip: “Houn figlio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Patrizia De Blanck si è aperta come non mai al Grande Fratello Vip, raccontando di aver subito il trauma della perdita di un figlio.

