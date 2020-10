Neuromielite ottica | satralizumab riduce le recidive

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 13 ottobre 2020)gravi ridotte da, anticorpo mirato al recettore dell’interleuchina-6, secondo una nuova ricerca Rispetto al placebo,il rischio di recidiva grave nei pazienti con disturbo dello spettro della(NMOSD), secondo una ricerca presentata al Joint European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – Americas Committee for… L'articolo Corriere Nazionale.