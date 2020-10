Il Monopoly compie 85 anni: le nuove versioni in arrivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Dal 1935 ad oggi, otre un miliardo di persone ha giocato a Monopoly. Il gioco da tavolo che è stato più di un cult, un perenne best seller per intere generazioni, compie 85 con oltre 350 milioni di scatole vendute e 500 versioni diverse, compresa quella senza banconote ma con le carte di credito, il Monopoly Super Electronic Banking. Dalla prima partita a Monopoly sono state costruite oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Dal 1935 ad oggi, otre un miliardo di persone ha giocato a Monopoly. Il gioco da tavolo che è stato più di un cult, un perenne best seller per intere generazioni, compie 85 con oltre 350 milioni di scatole vendute e 500 versioni diverse, compresa quella senza banconote ma con le carte di credito, il Monopoly Super Electronic Banking. Dalla prima partita a Monopoly sono state costruite oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi.

finescoop : Monopoly compie 85 anni e lancia la versione in cui chi perde vince - finescoop : Monopoly compie 85 anni e lancia la versione in cui chi perde vince - ANSA_Lifestyle : Il Monopoly, il gioco da tavola per eccellenza, compie 85 anni e festeggia l’occasione con nuove edizioni speciali:… - ilmetropolitan : Il #gioco più #diffuso al #Mondo compie 85 anni: grande #festaonline per il #Monopoly #AuguriMonopoly - MilanoCitExpo : Monopoly compie 85 anni e lancia la versione in cui vince chi perde #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoly compie Il Monopoly compie 85 anni: le nuove versioni in arrivo Vanity Fair Italia Il Monopoly compie 85 anni: le nuove versioni in arrivo

Il gioco da tavolo che ha appassionato intere generazioni e che evoca ricordi d'infanzia, festeggia il suo anniversario con una versione luxury e una novità che inverte le regole e consente ai perdent ...

Monopoly: 85 anni del gioco più famoso al mondo

Con due edizioni speciali la Hasbro celebrerà gli 85 anni del Monopoly, il gioco da tavolo più famoso al mondo. .

Il gioco da tavolo che ha appassionato intere generazioni e che evoca ricordi d'infanzia, festeggia il suo anniversario con una versione luxury e una novità che inverte le regole e consente ai perdent ...Con due edizioni speciali la Hasbro celebrerà gli 85 anni del Monopoly, il gioco da tavolo più famoso al mondo. .