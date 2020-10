Il Macchu Picchu viene riaperto ma solo per un turista giapponese (Di martedì 13 ottobre 2020) È rimasto nella città di Aguas Calientes per mesi, precisamente dallo scorso marzo, quando la pandemia di coronavirus si era ormai diffusa in tutto il mondo. Lui, Jesse Takayama, insegnante di boxe giapponese di 26 anni, ha atteso sulle pendici delle montagne che si trovano accanto al Macchu Picchu, l’attrazione principale del Perù, chiusa causa covid-19. Chiusa, almeno fino a ora. Perché grazie a una richiesta che Jessie ha fatto a marzo, il Macchu Picchu è stato riaperto, ma solo per lui: “La prima persona a vederlo dopo il lockdown sono io!“, ha scritto sul suo profilo Instagram. Il ragazzo ha ringraziato su Facebook l’ente per il turisimo di Cusco, la città più vicina al Macchu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) È rimasto nella città di Aguas Calientes per mesi, precisamente dallo scorso marzo, quando la pandemia di coronavirus si era ormai diffusa in tutto il mondo. Lui, Jesse Takayama, insegnante di boxedi 26 anni, ha atteso sulle pendici delle montagne che si trovano accanto al, l’attrazione principale del Perù, chiusa causa covid-19. Chiusa, almeno fino a ora. Perché grazie a una richiesta che Jessie ha fatto a marzo, ilè stato, maper lui: “La prima persona a vederlo dopo il lockdown sono io!“, ha scritto sul suo profilo Instagram. Il ragazzo ha ringraziato su Facebook l’ente per il turisimo di Cusco, la città più vicina al...

