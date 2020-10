Igor: “Non vedo l’ora di giocare. La Fiorentina lotterà per ottimi traguardi” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il difensore della Fiorentina, Igor, intervistato da Esporte Interativo, ha parlato della sua esperienza alla Viola e delle ambizioni dei gigliati in questa stagione. Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di giocare con continuità. L’ultima annata è stata la prima alla Fiorentina e quando ho iniziato ad adattarmi, purtroppo è arrivata la pausa a causa della pandemia. Poi ci sono state poche partite e quindi non vedo l’ora di debuttare e giocare con continuità. Lavoro per questo: con la pausa per le nazionali abbiamo avuto alcuni giorni per recuperare. Abbiamo una squadra forte ed equilibrata: ci siamo rinforzati in ogni reparto, la partenza di Chiesa non sarà un problema, è un giocatore forte ma ne sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Il difensore della, intervistato da Esporte Interativo, ha parlato della sua esperienza alla Viola e delle ambizioni dei gigliati in questa stagione. Queste le sue parole: “Nonl’ora dicon continuità. L’ultima annata è stata la prima allae quando ho iniziato ad adattarmi, purtroppo è arrivata la pausa a causa della pandemia. Poi ci sono state poche partite e quindi nonl’ora di debuttare econ continuità. Lavoro per questo: con la pausa per le nazionali abbiamo avuto alcuni giorni per recuperare. Abbiamo una squadra forte ed equilibrata: ci siamo rinforzati in ogni reparto, la partenza di Chiesa non sarà un problema, è un giocatore forte ma ne sono ...

