Germania-Svizzera, programma e telecronisti Mediaset Nations League 2020/2021 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Germania-Svizzera, match valido per il quarto turno della Nations League 2020/2021. Tutto pronto per questa sfida di grande interesse tra i tedeschi e gli elvetici che si giocano tanto in chiave primo posto del raggruppamento di Lega A per poter così approdare alle Final Four che assegnano il titolo. Calcio d'inizio alle ore 20.45, chi riuscirà ad avere la meglio? Germania-Svizzera sarà visibile su Canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Paolo Tramezzani.

