Dure accuse contro Dayane Mello | “La figlia le dava fastidio”

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip,ha pianto lacrime amare per non aver avuto modo di ricevere una telefonata dallama, nelle ultime ore, è stato fortemente messo in discussione il suo ruolo di madre.ha avuto una relazione con il modello Stefano Sala e dalla loro unione è nata … L'articolo: “Lalefastidio” proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, anticipazioni 12 ottobre: Morra dovrà ribattere alle dure accuse di Lele Mora -

Ultime Notizie dalla rete : Dure accuse

MeteoWeek

[…] So di preciso che ha avuto una storia bella lunga con questa persona di cui non faccio il nome, però è una persona molto conosciuta che gli ha promesso che prima o poi gli avrebbe fatto fare il Gr ...A colpire il pubblico però è stato l’atteggiamento di Barbara D’Urso che non ha difeso la sua ospite. Foto: Kikapress. -- ‘Sfilate in autostrada’, Francesco Oppini e l’imitazione di Franceska Pepe che ...