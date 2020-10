Carolina Morace fa coming out: “Amo una donna, nel calcio troppa omofobia” (Di martedì 13 ottobre 2020) Carolina Morace ha raccontato la sua vita al Corriere della Sera, parlando anche della forte omofobia che caratterizza il mondo del calcio L’ex calciatrice della Nazionale Femminile di calcio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. E ha affrontato molti temi, cominciando nel voler fare coming out per le tante giovani che ancora … L'articolo Carolina Morace fa coming out: “Amo una donna, nel calcio troppa omofobia” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 ottobre 2020)ha raccontato la sua vita al Corriere della Sera, parlando anche della forte omofobia che caratterizza il mondo delL’ex calciatrice della Nazionale Femminile diha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. E ha affrontato molti temi, cominciando nel voler fareout per le tante giovani che ancora … L'articolofaout: “Amo una, nelomofobia” proviene da leggilo.org.

