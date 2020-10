Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi dimagrita grazie alla danza (Di martedì 13 ottobre 2020) Ballando con le Stelle ha regalato non solo il sorriso a Elisa Isoardi, ma anche una nuova forma fisica. La conduttrice ha svelato di essere dimagrita grazie alla danza e all’allenamento quotidiano con Raimondo Todaro, suo partner nella trasmissione. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha rivelato di aver perso quattro chili dall’inizio dello show. “Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo – ha confessato la 37enne -. Sto conoscendo le sue potenzialità, la flessuosità, la tenuta dopo ore di allenamento. E, dal tanto che mi alleno, sono anche dimagrita quattro chili!”. La chiamata di Milly ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020)con leha regalato non solo il sorriso a, ma anche una nuova forma fisica. La conduttrice ha svelato di esseree all’allenamento quotidiano con Raimondo Todaro, suo partner nella trasmissione. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha rivelato di aver perso quattro chili dall’inizio dello show. “Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo – ha confessato la 37enne -. Sto conoscendo le sue potenzialità, la flessuosità, la tenuta dopo ore di allenamento. E, dal tanto che mi alleno, sono anchequattro chili!”. La chiamata di Milly ...

