Un Posto al Sole, anticipazioni: Filippo scopre che Serena aspetta un figlio da Leonardo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Erik Tonelli (Leonardo) e Michelangelo Tommaso (Filippo) in Un Posto al Sole Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. A tenere banco in questi giorni sono le vicende tormentate di Serena (Miriam Candurro), che da ormai diverso tempo cerca il momento adatto per comunicare al suo ex marito Filippo (Michelangelo Tommaso) che aspetta un bambino da Leonardo (Erik Tonelli). Filippo ha però il modo di scoprire tutto casualmente. Mentre ritira la posta nella guardiola del palazzo, infatti, sente Angela (Claudia Ruffo) rassicurare Serena sul fatto che una fitta dolorosa non significa per forza aver perso il bambino. Subito dopo Serena incrocia lo sguardo del ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Erik Tonelli () e Michelangelo Tommaso () in UnalNuova settimana in compagnia di Unal. A tenere banco in questi giorni sono le vicende tormentate di(Miriam Candurro), che da ormai diverso tempo cerca il momento adatto per comunicare al suo ex marito(Michelangelo Tommaso) cheun bambino da(Erik Tonelli).ha però il modo di scoprire tutto casualmente. Mentre ritira la posta nella guardiola del palazzo, infatti, sente Angela (Claudia Ruffo) rassicuraresul fatto che una fitta dolorosa non significa per forza aver perso il bambino. Subito dopoincrocia lo sguardo del ...

