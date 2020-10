Stop feste in casa | Speranza punta sulle segnalazioni dei cittadini

(Di lunedì 12 ottobre 2020) C’è un provvedimento allo studio del governo, nell’ambito della nuova stretta contro il coronavirus, che sta facendo molto discutere: quello delloinper evitare la diffusione del contagio. Il ministro della Salute Robertone ha parlato ieri sera nel corso di Che Tempo Che Fa, fornendo una risposta che è diventata immediatamente virale sui social network a una precisa domanda di Fabio Fazio. LEGGI ANCHE > Un solo tampone per essere negativi, la quarantena ridotta a 10 giorniin, la risposta diche fa discutere Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha chiesto al ministro come si potrà garantire il controlloabitazioni private, in quanto – ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - Agenzia_Ansa : #Conte stringe i tempi, verso l'anticipo del #Dpcm a lunedì. Ipotesi dello stop al calcetto e alle feste private in… - Corriere : Covid, verso lo stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte, limiti ai banchetti - infoitsalute : Quarantena a 10 giorni, un tampone per dirsi negativi. Speranza: 'Stop feste e più controlli' - EraldoFR : RT @GiancarloDeRisi: Controlli nelle case, stop calcetto e feste private: ma dove si vuole arrivare se la maggioranza dei positivi sono pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop feste

E ancora: stop a feste private e più controlli contro la movida, aumento del ricorso allo smart working nella Pubblica amministrazione. Il governo mette a punto le misure che confluiranno nel nuovo ...Dovrebbe poi arrivare - anche se si sta trattando per evitarlo - lo stop per gli sport di contatto amatoriali e ... vita non essenziale delle persone" e "interverremo per evitare le feste private che ...