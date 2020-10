Sgarbi a Franceska Pepe: “Eravamo in bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Live non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi si sono finalmente incontrati e confrontati nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip nella casa del reality aveva raccontato di avere avuto una “relazione” durata appena sette ore con il parlamentare e sindaco di Sutri (Viterbo). Sgarbi – sempre a “Live non è la D’Urso” – aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, ma Franceska Pepe smentisce: “Quando me l’hanno chiesto nel reality ci ho pensato e ho risposto sette ore. Sette ore è il ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Live non è la D’Urso, Vittorioe Vittoriosi sono finalmente incontrati e confrontati nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip nella casa del reality aveva raccontato di avere avuto una “relazione” durata appena sette ore con il parlamentare e sindaco di Sutri (Viterbo).– sempre a “Live non è la D’Urso” – aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, masmentisce: “Quando me l’hanno chiesto nel reality ci ho pensato e ho risposto sette ore. Sette ore è il ...

