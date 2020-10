Quarantena Covid, l’Inps frena: ecco quando è considerata malattia e quando no (Di lunedì 12 ottobre 2020) frenata dell’Inps sulla copertura della malattia nei casi di Quarantena e isolamento fiduciario Covid. Con l’ultimo messaggio del 9 ottobre l’istituto chiarisce quando i lavoratori che restano a casa in questi due casi possano essere o meno coperti dalla tutela dell’indennità di malattia. Il lockdown e lo smart working hanno consentito ai lavoratori e alle lavoratrici di fare ricorso a nuove modalità di lavoro, senza recarsi in azienda. E questo per arginare quanto più possibile la diffusione dei contagi durante la prima ondata dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Ora, entrati – più o meno ufficialmente – nell’era della seconda ondata Covid, ci troviamo di fronte molte ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 ottobre 2020)ta dell’Inps sulla copertura dellanei casi die isolamento fiduciario. Con l’ultimo messaggio del 9 ottobre l’istituto chiariscei lavoratori che restano a casa in questi due casi possano essere o meno coperti dalla tutela dell’indennità di. Il lockdown e lo smart working hanno consentito ai lavoratori e alle lavoratrici di fare ricorso a nuove modalità di lavoro, senza recarsi in azienda. E questo per arginare quanto più possibile la diffusione dei contagi durante la prima ondata dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Ora, entrati – più o meno ufficialmente – nell’era della seconda ondata, ci troviamo di fronte molte ...

In caso di nuovi lockdown per emergenza epidemiologica da Covid 19, che di fatto impediscano ... della malattia si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica ...

