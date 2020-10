Nadal batte Djokovic e vince il Roland Garros per la 13° volta

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Rafaelsi conferma il re del giardino. Lo spagnolo, numero due al mondo e seconda testa di serie del torneo ha vinto in finale contro Novak, primo tennista nella classifica mondiale. È stata una vittoria netta per, con il punteggio di 6-0, 6-2, 7-5, contro un avversario molto più nervoso rispetto al solito. Il sinistro inarrestabile dello spagnolo conquista il trofeo per la tredicesima, uguagliando i successi di Roger Federer nella classifica dei tennisti con il maggior numero di Slam conquistati. RafaNovakin tre set Il grande pubblico non si aspettava che questa partita si sarebbe conclusa nel giro di 3 set, e invecesi è ...

Corriere : Rafa Nadal schianta Djokovic e trionfa al Roland Garros: è lui il più grande sportivo di tutti i tempi - Gazzetta_it : #Nadal nella storia! Batte #Djokovic e vince il #RolandGarros numero 13 e raggiunge #Federer a quota 20 slam - Tkshx : RT @cheeers1: Ecco perché Nadal è il più grande sportivo di sempre - athena1949 : RT @cheeers1: Ecco perché Nadal è il più grande sportivo di sempre - efl1966 : RT @ignaciadepano: Rafa, Prometeo. Maravilloso texto del Corriere sobre Nadal. Rafa Nadal è il più grande sportivo di tutti i tempi: ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal batte

ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti ha staccato il pass per i quarti di finale del "Forte Village Sardegna Open", nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi i ...“A patto che tutti restino in salute e si ritirino alla stessa età, in quel caso se la vedranno Rafa e Novak. Non si sa mai, uno di loro potrebbe avere un infortunio, come è c ...