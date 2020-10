Juventus, Bernardeschi torna in gruppo: comunicato ufficiale dei bianconeri (Di lunedì 12 ottobre 2020) Juventus – La nuova era di Andrea Pirlo è iniziata bene, ma non senza qualche difficoltà. Tra il pareggio di Roma, qualche indisponibile di troppo ed un mercato finito tardi, la vera Juve non si è ancora vista. Inoltre le polemiche post Juve Napoli hanno solo alimentato tutto il clima di attesa creatosi intorno a Pirlo e i suoi. Adesso, dopo la sosta, la Juve va a Crotone e dall’infermeria arrivano buone notizie. Juventus, il recupero di Bernardeschi Mentre Alex Sandro è sulla via del recupero e De Ligt continua con la riabilitazione, Bernardeschi è pienamente recuperato. Il laterale ex Viola sarà convocabile per la sfida contro i calabresi. A comunicarlo è stata la stessa Juventus nel suo report. Leggi anche: Mercato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 ottobre 2020)– La nuova era di Andrea Pirlo è iniziata bene, ma non senza qualche difficoltà. Tra il pareggio di Roma, qualche indisponibile di troppo ed un mercato finito tardi, la vera Juve non si è ancora vista. Inoltre le polemiche post Juve Napoli hanno solo alimentato tutto il clima di attesa creatosi intorno a Pirlo e i suoi. Adesso, dopo la sosta, la Juve va a Crotone e dall’infermeria arrivano buone notizie., il recupero diMentre Alex Sandro è sulla via del recupero e De Ligt continua con la riabilitazione,è pienamente recuperato. Il laterale ex Viola sarà convocabile per la sfida contro i calabresi. A comunicarlo è stata la stessanel suo report. Leggi anche: Mercato ...

