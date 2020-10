Il Codacons diffida la Rai: "No al film di Chiara Ferragni, è uno spot diseducativo" - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro tra Chiara Ferragni e il Codacons, che minaccia azioni legali contro la Rai se dovesse mandare in onda il docufilm dell'influencer Annunciato e atteso da tempo, questa sera Rai2 manderà in onda il film documentario Chiara Ferragni - Unposted, il racconto cinematografico della vita dell'influencer, presentato per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso anno. Distribuito per un breve lasso di tempo e in un ristretto numero di sale, il film su Chiara Ferragni ha fatto registrare record di incassi nel nostro Paese. In tre giorni, il film ha di fatto richiamato in sala 160mila spettatori per un incasso di 1,6milioni di euro. Ma oggi il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora uno scontro trae il, che minaccia azioni legali contro la Rai se dovesse mandare in onda il docudell'influencer Annunciato e atteso da tempo, questa sera Rai2 manderà in onda ildocumentario- Unposted, il racconto cinematografico della vita dell'influencer, presentato per la prima volta alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso anno. Distribuito per un breve lasso di tempo e in un ristretto numero di sale, ilsuha fatto registrare record di incassi nel nostro Paese. In tre giorni, ilha di fatto richiamato in sala 160mila spettatori per un incasso di 1,6milioni di euro. Ma oggi il ...

LaStampa : Tv, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del film su Chiara Ferragni: “Uno spot diseducativo” - giovann33705418 : Ma i #codacons pronti per la diffida per i vertici Rai per la messa in onda del documentario di Chiaraferragni...… - Puzzitudine : Forse qualcosa non mi è chiarissimo: trasmettere #Unposted è reato e invece sorbirsi #Salvini o i matti senza masch… - trash_italiano : Il Codacons non molla i Ferragnez: pronta la diffida per i vertici Rai per la messa in onda del documentario di Chi… - AAntifahier : Addirittura una diffida urgente! Il #codacons contro il film su Chiara Ferragni sulla Rai. Ma non era per la tutela… -